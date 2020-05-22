Embraer представил концепт летающего "дома на колесах"
Бразильская авиационная компания Embraer показала необычный концепт летающего "дома на колесах" с автономным управлением и прочими инновационными функциями.
"Как будет выглядеть бизнес-авиация в ближайшие 50 лет?" Таким вопрос задались в компании Embraer, которая в прошлом году отпраздновала свой полувековой юбилей.
Инженеры и дизайнеры компании взяли на себя задачу ответить на этот вопрос и представили концепцию Pulse. Это довольно футуристический подход к поездкам, но нельзя сказать, что это невозможно.
Pulse eVTOL предусматривает путешествие в полностью автономном режиме на электротяге. На земле – это "дом на колесах" с большим количеством жилого пространства. После выбора пункта назначения колесный транспортный модуль доставит капсулу с пассажирами в аэропорт, а там его заменят на авиационный модуль, который обеспечит перемещение по воздуху. После приземления вновь происходит процесс замены "крыльев" на "колеса".
Концепция Pulse, как и многие проекты, – это не просто фантазия ее создателей, которая будет забыта в ближайшие годы. Безусловно, сегодня реализовать такой смелый проект достаточно сложно. Но технологии не стоят на месте, и, возможно, спустя 10-15 лет она найдет применение.
OBOZREVATEL неоднократно рассказывал о планах разных автомобильных компаний заняться покорением воздушного пространства. Например, свою концепцию транспорта будущего представила компания Hyundai. Недавно о своих авиационных амбициях заявили в компании Porsche, а Toyota обнародовала планы инвестировать $394 млн в создание электрических аэротакси.