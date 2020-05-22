Embraer представил концепт летающего "дома на колесах"

Бразильская авиационная компания Embraer показала необычный концепт летающего "дома на колесах" с автономным управлением и прочими инновационными функциями.

Концепт Embraer Pulse eVTOL executive.embraer.com

"Как будет выглядеть бизнес-авиация в ближайшие 50 лет?" Таким вопрос задались в компании Embraer, которая в прошлом году отпраздновала свой полувековой юбилей.

Концепт Embraer Pulse eVTOL executive.embraer.com

Инженеры и дизайнеры компании взяли на себя задачу ответить на этот вопрос и представили концепцию Pulse. Это довольно футуристический подход к поездкам, но нельзя сказать, что это невозможно.

Концепт Embraer Pulse eVTOL executive.embraer.com

Pulse eVTOL предусматривает путешествие в полностью автономном режиме на электротяге. На земле – это "дом на колесах" с большим количеством жилого пространства. После выбора пункта назначения колесный транспортный модуль доставит капсулу с пассажирами в аэропорт, а там его заменят на авиационный модуль, который обеспечит перемещение по воздуху. После приземления вновь происходит процесс замены "крыльев" на "колеса".

Концепт Embraer Pulse eVTOL executive.embraer.com

Концепт Embraer Pulse eVTOL executive.embraer.com

Концепция Pulse, как и многие проекты, – это не просто фантазия ее создателей, которая будет забыта в ближайшие годы. Безусловно, сегодня реализовать такой смелый проект достаточно сложно. Но технологии не стоят на месте, и, возможно, спустя 10-15 лет она найдет применение.

OBOZREVATEL неоднократно рассказывал о планах разных автомобильных компаний заняться покорением воздушного пространства. Например, свою концепцию транспорта будущего представила компания Hyundai. Недавно о своих авиационных амбициях заявили в компании Porsche, а Toyota обнародовала планы инвестировать $394 млн в создание электрических аэротакси.