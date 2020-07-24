Элитный кортеж проехал по встречке в центре Киева

Кортеж с дорогими авто грубо нарушил ПДД в Киеве.

На видео показали, как в центре Киева кортеж из двух премиальных автомобилей – Mercedes G-class и Toyota Land Cruiser 200 – нарушает ПДД и проезжает по встречной прямо перед авто полиции.

Ролик разместили на странице vehicles.exclusive в Instagram. В записи к видео указано, что происшествие запечатлели возле стадиона "Динамо".

Видно, как автомобили медленно выезжают на встречную полосу. Куда спешить, если едешь против движения? Интересно, что все происходит прямо перед патрульным Toyota Prius полиции, но со стороны правоохранителей нет никакой реакции.

Скриншот Instagram vehicles.exclusive

Другие участники движения во избежание аварийной ситуации в потенциально опасных условиях замедляются и пропускают нарушителей.

OBOZREVATEL ранее сообщал о разных способах проверки наличия штрафа, которые будут полезны многим нарушителям ПДД в Украине.