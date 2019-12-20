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20 декабря • обновлено в 16:31
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Электронные права и техпаспорт: как они будут выглядеть

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Алексей Гончарук поделился прогрессом в работе над приложением "Дія" для электронных водительских прав, разработкой которого заняты в Министерстве цифровой трансформации.

Об этом премьер-министр сообщил в своем Facebook, продемонстрировав презентацию приложения. Также Гончарук рассказал, что на данный момент к тестированию платформы привлечены 5000 украинцев.

Права в смартфоне – новое приложение Дія для водителей

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Приложение "Дія" предоставит доступ как к электронной копии водительского удостоверения, так и к техпаспорту на авто. На видео можно оценить современный простой дизайн интерфейса, однако полный функционал пока неизвестен.

На данный момент работа платформы совершенствуется – разработчики собирают отзывы тестировщиков и вносят необходимые коррективы. Точные сроки выхода приложения в свободный доступ еще не определены.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют вернуть обязательный техосмотр.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Автоновости Украины
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
авто водительские права новости
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