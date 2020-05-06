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6 мая • обновлено в 22:47
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Стоимость автомобиля: на что уходит почти половина всей суммы

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Современных автомобили в буквальном смысле слова напичканы электроникой, из-за чего они стали больше походить на компьютеры на колесах. Как следствие, машины стали намного сложнее, и сегодня чуть ли не половина их стоимости приходится именно на электронные компоненты.

Именно к такому выводу пришла консалтинговая компания Deloitte. В ходе своего исследования она выяснила, что если в 2000 году электроника составляла 18% от общей стоимости автомобиля, то сегодня её доля равна 40%. При этом уже к 2030 году этот показатель вырастет до 45, а то и 50%.

Стоимость автомобиля: на что уходит почти половина всей суммы

carscoops.com

В Deloitte наглядно показали, как количество электроники увеличилось в автомобилях за последние годы. В 2004-м только 25% автомобилей комплектовались подушками безопасности и менее 50% – электроприводом кресел. При этом в том же 2004-м такие опции, как контроль устойчивости, боковые подушки безопасности, датчики давления в шинах, парктроники и контроль слепых зон, были установлены менее чем в 20% автомобилей. В 2017 году большую часть этих "плюшек" имели уже 80% машин.

Есть и более детальные расчёты с приведением цен. Например, в 2013 году в новом автомобиле полупроводников суммарно насчитывалось на 312 долларов, сейчас же – на 400 долларов. К 2022 году их стоимость возрастёт почти до 600 долларов.

Стоимость автомобиля: на что уходит почти половина всей суммы

carscoops.com

Тем не менее, овчинка выделки стоит. Благодаря всё той же электронике, автомобили становятся более технологичнее: уже сейчас они оснащаются передовыми системами безопасности, несколькими дисплеями в салоне и технологиями автономного вождения. Более новые машины также могут похвастаться ассортиментом рычагов экономии топлива, среди которых технология отключения цилиндров, системы запуска/остановки двигателя, а также гибридные или электрические силовые установки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что зарядки для электромобилей выходят на новый уровень скорости.

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Автор
Виталий Сазонов
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