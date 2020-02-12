Электромобили впервые превзошли авто на механике: что произошло

В США впервые в истории электромобилей было продано больше, чем машин, которые оснащены МКПП. Об этом свидетельствует статистика продаж новых авто за 2019 год.

В прошлом году американцы купили 17,1 млн автомобилей, и, как пишет Green Car Reports, если доля электрокаров от этого числа составила 1,6%, то на счету автомобилей на "механике" лишь 1,1% от всего рынка. При этом ещё в 2018-м году с небольшим, но всё же опережением, машины с классическим переключением передач превосходили "электрички" (1,6% против 1,5%).

paultan.org

Такое положение дел говорит о том, что электромобили – наступают, а авто на "механике" – умирают. Эксперты уверены: с каждым годом американцы всё чаще будут отказываться от ТС с "олдускульным" управлением и всё чаще будут пересаживаться на розеточные авто. Согласно ожиданиям, в начале 2020-х годов продажи авто с механической коробкой передач в Америке без сомнений упадут ниже отметки в 1%.

Пока электромобили дороги (они обходятся в большие деньги, чем бензиновые и дизельные аналоги), поэтому стремительного захвата рынка от них ожидать в ближайшее время не стоит. Однако правительственные льготы на приобретение EV стимулирует их распространение, а для традиционных авто такие преференции, наоборот, смерти подобно. "Подливают масла в огонь" и постоянные ужесточения норм выбросов: это вынуждает производителей отказываться от существующих разработок и внедрять новые технологии. Ко всему этому добавляется и потребительский фактор – молодое платёжеспособное поколение нуждается больше в автомобилях, которые существенно "облегчают жизнь", а не приносят удовольствие от вождения.

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал список вещей, которые скоро умрут в автомобилях. В этом списке, среди прочего, есть и механическая коробка передач.

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