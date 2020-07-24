Электромобили теряют свою энергию даже во время зарядки: цифры впечатляют

Буквально вчера OBOZREVATEL писал о том, что немецкий автоклуб ADAC провел исследование, которое выяснило, насколько реальный расход топлива автомобилей отличается от тех цифр, что показывает бортовой компьютер.

И, помимо бензиновых и дизельных машин, в этом испытании принимали участие электромобили. Как оказалось, они также продемонстрировали некоторые интересные результаты. Их реальное потребление электроэнергии сильно отличается от того, которое показывает бортовой компьютер.

Например – в случае с Tesla Model S Model 3 LR бортовой компьютер показывает энергопотребление на 25% меньше от реального (15,7 кВтч на экране против 20,9 кВтч фактических). Другие электромобили также не радуют: у Seat Mii бортовой компьютер занижает данные на 20,8%, у Renault Zoe – на 19%, у Tesla Model 3 SR Plus – на 19%, у Nissan Leaf – на 17,6%. Лучше всех "отстрелялся" Kia Niro – он показал лишь 10-процентные потерю. В целом же список электромобилей с их "паспортным" (2 колонка) и реальным расходом (3 колонка) энергии выглядит так:

Электромобили - расход по бортовому компьютеру и реальное потребление. Скриншот документа

Почему так получилось? Дело в том, что сами электромобили фиксируют только энергию, которую они потребляют во время движения. Но на деле электричество расходуется постоянно: во время "простоя", зарядки и т.д. В связи с этим ADAC просит производителей указывать потери электроэнергии в том числе и при зарядке авто, чтобы автомобилисты были в курсе обо всех расходах.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что дешевые электромобили из Китая готовятся наводнить рынок.