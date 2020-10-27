Швейцарский инвестиционный банк UBS провел исследование, в ходе которого выяснил, что уже в 2022 году разница в стоимости производства электромобилей и обычных авто должна сократиться до 1 900 долларов, а к 2024 году – исчезнет полностью. Это, в свою очередь, приведет к тому, что рыночная цена электрокаров станет на одну плану с машинами, оснащенными ДВС.

Как пишет The Guardian, эксперты UBS пришли к такому выводу после анализа динамики цен на аккумуляторы у семи крупнейших производителей. Сейчас батареи являются львиной частью стоимости каждого выпущенного электрокара – они составляют до 40% от стоимости всего авто. Однако уже к 2022 году, стоимость производства аккумуляторов упадет до менее 100 долларов США за киловатт-час, что станет отправной точкой в удешевлении электромобилей. Для сравнения, в 2016 году цена литий-ионных аккумуляторов составляла около 400 – 600 долларов за 1 кВтч, в 2018-м – уже 250-300 долларов, а в 2019-м – менее 200 долларов.

По мере падения цен на электромобили популярность таких авто будет расти. По данным UBS, к 2025 году их рыночная доля может вырасти до 17%, а к 2030 году она составит уже 40% от всех продаж авто в мире.

"После 2025 года нет особых причин покупать автомобили, работающие на ископаемом топливе", – заявил аналитик UBS Тим Буш. Эксперт отметил, что падение цен на аккумуляторы станет последнем гвоздем в крышку гроба топливных авто.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США установили, что электромобили намного дешевле топливных авто по стоимости эксплуатации. А именно, они позволяет сэкономить в два раза больше денег.