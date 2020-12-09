Электромобили с большим запасом хода опасны для здоровья людей – исследование

Электромобили с большим запас хода зачастую тяжелее своих бензиновых и дизельных аналогов, а это значит, что они выбрасывают больше мелких взвешенных частиц, которые образуются в результате трения тормозов и шин при замедлении или остановке. В свою очередь эти частицы опасны для органов дыхания человека.

К таким выводам в своем исследовании пришла международная Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development, сокращенно – OECD), пишет Treehugger. Как заявляют его авторы, вредная мелкая пыль в виде частиц PM2,5 и PM10 образовывается во время износа колес и тормозной системы у любого автомобиля, но в случае с электромобилями она выделяется ощутимо интенсивнее. И это напрямую связано именно с повышенным весом электрокаров из-за тяговой батареи: для сравнения, Volkswagen Golf 8 в базовой версии весит около 1300 кг, а электрический ID.3 – 1600 кг. Любую из этих масс нужно остановить, однако из-за того, что электрокар тяжелее, у него больше трение между шиной и дорогой, следовательно, при износе комплектующих увеличиваются выбросы мелких частиц.

В исследовании отмечается, что электромобили выбрасывают на 9% меньше частиц PM10, но с более опасными для здоровья PM2,5 ситуация меняется. Машины с запасом хода до 160 км (а таких немного) выделяют на 13% меньше частиц, чем бензиновые и дизельные модели, но автомобили с пробегом около 480 км выбрасывают этих частиц на 8% больше.

Отметим, что PM2,5 и PM10 являются тонкодисперсными частицами (по сути, очень мелкой пылью), которые содержатся в абсолютном любом воздушном пространстве, но больше всего их присутствие наблюдается в больших городах. Среди прочего, такие частицы образовываются именно при износе шин: покрышки стираются в мелкую крошку при трении, которая сначала оседает на асфальте, а затем поднимается в воздух. Считается, что частицы PM2,5 и PM10 приводят к ряду проблем со здоровьем – от развития бактериальных и гребковых инфекций до фиброза и рака.

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