Электромобили оказались удобнее, чем многие ожидали

Многие полагают, что электромобили не такие уж и удобные в пользовании. Однако недавнее исследование Американской автомобильной ассоциации (AAA) показало, что это не так.

Как выяснил OBOZREVATEL, эксперты организации опросила около 40 000 владельцев электрокаров на предмет различных опасений, главные из которых – недостаточный запаса хода и невозможность путешествовать на большие расстояния из-за отсутствия массовой зарядной инфраструктуры. Как оказалось, связываться с "электричками" перед их покупкой боялись 91% респондентов, однако в ходе первых месяцев эксплуатации их опасения сошли на нет.

thedetroitbureau.com

Но какую же конкретно картину предоставил опрос? Давайте посмотрим по пунктам:

подавляющее большинство опрошенных (у 71% из них это был первый приобретенный электрокар) а именно 96%, заявили, что снова приобретут электромобиль, когда придет время покупать новую машину;

78% опрошенных имеют в своем гараже не только электромобиль, но и авто с ДВС, при этом 87% чаще используют розеточное авто;

43% респондентов стали чаще и больше ездить после того, как пересели на электрокар;

в среднем владельцы EV проезжают в день 64 км, при этом 75% из них заряжают своих автомобили дома, что говорит о том, что обычно они начинают день с полной батареей.

лишь 5% опрошенных заявили, что после покупки электромобиля их "власть на дороге" закончилась.

thedetroitbureau.com

В целом в AAA отмечают, что многие автовладельцы скептически относятся к электромобилям из-за "негативного общественного мнения", но как только они пересаживаются на них, любые сомнения исчезают, поскольку личная практика говорит об обратном.

Помимо того, электромобили являются еще и более выгодными в эксплуатации (хотя их стоимость при покупке, несомненно, больше). Как подчеркнули в ААА, при ежегодном пробеге в 24 000 км американский владелец EV тратит на "заправку" 546 долларов, тогда как хозяин бензинового авто – 1255 долларов. А поскольку в электрокарах нет необходимости менять масло и фильтры, затраты на из техническое обслуживание в среднем составляет примерно 330 долларов, тогда как ТО традиционного авто обходится примерно в 949 долларов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о причинах падения запаса хода электромобилей зимой и дал советы о том, как сохранить энергию.

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