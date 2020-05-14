C батареями Samsung электрокары Hyundai будут проезжать 800 км

Сегодня многие автопроизводители, которые занимаются разработкой выпуском электромобилей, нацелились на создание "дальнобойных" моделей. И вскоре такие машины, судя по всему, появятся у Hyundai.

Этому поспособствует подписание соглашения между южнокорейским автопроизводителем и компанией Samsung. На днях вице-президент Samsung Electronics Ли Джэён исполнительный вице-президент Hyundai Motor Group Ыйсан Чонг провели на аккумуляторном заводе Samsung SDI (находится недалеко от столицы Южной Кореи, Сеула) встречу, в ходе которой договорились объединить усилия в сфере создания электрокаров с большим запасом хода.

Hyundai Kona Hyundai

В рамках встречи представители обеих компаний обсудили батарейные технологии нового поколения и поделились своими наработками в области EV. Hyundai имеет давний опыт производстве электромобилей, причем достаточно большой – компания уже как несколько лет выпускает и продает хетчбэк Ioniq Electric и кроссовер Kona Electric, которые пользуются хорошим спросом во многих странах мира. В то же время Samsung недавно разработала твердотельную батарею с высокими выходными характеристиками – такая АКБ рассчитана на 1000 циклов зарядки/разрядки и может обеспечить запас хода на одном заряде в 800 км.

Hyundai Kona Hyundai

Впрочем, когда появится первый электромобиль Hyundai, оснащенный высокопроизводительным аккумулятором Samsung, пока неизвестно – никакие сроки не называются. При этом сейчас Hyundai и Samsung не сотрудничают в сфере батарей: поставщиком элементов питания для электрокаров Hyundai являются две другие южнокорейские компании – LG Chem и SK Innovation.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Hyundai готовит сразу два эффектных электромобиля.

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