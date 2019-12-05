Электромобили будут дешеветь: цены на батареи снижаются

Не секрет, что высокая стоимость электромобилей обусловлена немалыми ценами на производство АКБ, поэтому новость о том, что вот уже как 10 лет последние неуклонно дешевеют, откровенно обнадеживает.

Согласно свежему исследованию Bloomberg, в этом году средние цены на литий-ионные батареи для электрокаров в среднем снизились примерно до 156 долларов за 1 кВтч, что примерно на 87% ниже, чем в 2010 году (более 1100 долларов за 1 кВтч).

При этом тенденция к снижению сохранится и в будущем: ожидается, что в 2023 году 1 кВтч батареи будет обходится автопроизводителям примерно в 100 долларов. А когда будет преодолен рубеж в 100 долларов, что случится уже в 2024 году, электромобили начнут сравниваться в цене с бензиновыми и дизельными автомобилями, считают эксперты.

Инфографика снижения средней цены на электромобильную батарею за 2010-2019 годы Bloomberg

Каковы же причины снижения стоимости электромобильной батареи? Во-первых, увеличения спроса на них: чем больше заказов, тем дешевле производство. А во-вторых, постоянное усовершенствование и удешевление технологий производства: в частности, взор инженеров направлен на создание АКБ со стабильно высокой плотностью энергии с использованием катодов.

Иными же словами можно сказать, что заметное удешевление электромобилей произойдет тогда, когда они станут массовыми. Ну а рыночный спрос и развитие технологий этому только поспособствуют.

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