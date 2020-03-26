Электромобиль за 180 000 евро заметили на украинских дорогах

Первые электромобили Porsche Taycan завезли в Украину несколько недель назад – часть из них ранее видели на автовозах. Но теперь в объектив камеры попал экземпляр, который прошёл регистрацию и уже эксплуатируется владельцем.

Машину заприметили в Киеве, причем, как оказалось, это самая продвинутая и дорогая версия Тайкана – Porsche Taycan Turbo S. У официального дилера такой автомобиль стоит от 5,05 млн грн (около 180 000 евро).

Первый Porsche Taycan на украинских дорогах instagram.com/semenych.prod

С уверенностью можно сказать, что Porsche Taycan совсем скоро будет встречаться на отечественных дорогах довольно часто. Дело в том, что всю годовую партию из 73 машин, которую отвели на Украину, уже раскупили. И это при том, что даже базовый Тайкан недешевый – за него просят минимум 2,9 млн грн.

Porsche Taycan porsche.ua

Porsche Taycan porsche.ua

Что касается технических характеристик Porsche Taycan Turbo S, автомобиль ускоряется до 100 км/ч за 2,8 сек и набирает максимальную скорость 260 км/ч. Запас хода на одном заряде – 412 км.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о том, почему Билл Гейтс выбрал электромобиль Porsche, а не Tesla (это стало для публики большой неожиданностью, а для некоторых даже шоком).

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