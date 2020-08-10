Электромобиль Tesla заглох посреди дороги: его спас бензин

Довольно интересный случай произошел на одной из трасс США. Проезжающий мимо автомобилистов заметил электромобиль Tesla Model S, который был вынужден остановиться у дороги из-за низкого заряда батареи. Какого же было удивление очевидца, когда владелец Теслы попросил у него"немного бензина".

Как следует из ролика, владелец электромобиля подошел к неравнодушному водителю (последний решил остановиться и выяснить, что же произошло с его Tesla), и поинтересовался, не найдется ли у него горючее. Пришедший на помощь мужчина не смог удержаться от смеха, но чуть позже все стало ясно – оказалось, что в багажнике Теслы имелся топливный генератор Хонда, который водитель Model S возит с собой для экстренных ситуаций.

Электромобиль Тесла "запавили" бензином. Скриншот видео

Электромобиль Тесла "запавили" бензином. Скриншот видео

В итоге, автор видео отлил немного бензина в канистру хозяина Тесла, благодаря чему тот смог пополнить запас генератора и приступить к зарядке электрического лифтбэка.

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