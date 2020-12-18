Электромобиль Tesla отказался заряжаться при 30-градусном морозе

Владелец Tesla Model 3 из Канады поделился необычным опытом эксплуатации электрокара в холодную пору. Когда на улице температура опустилась до - 30 градусов по Цельсию, машина не захотела заряжаться. Впрочем, в конце концов седан смогла начать принимать заряд, но только с третьей попытки.

О необычном случае владелец "Теслы" рассказал в видео на своем YouTube-канале TESLAPEG. По его словам, причина отказа зарядки состояла в том, что в батареи электромобиля замерз гелевый электролит. Когда машину попытались зарядить впервые, система выдавала скорость заряда в 0 кВтч. В этот момент уровень заряда батарей составлял 11%. Тогда канадец решил подключиться к другому терминалу, но и там его попытки оказались безуспешными – автомобиль либо выдавал ошибку зарядки, либо сообщал о нулевой скорости заряда. К этому моменту батарея потеряла уже 1% энергии, опустившись до 10% (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

После этого хозяин Model 3 поехал к еще одному чарджеру, который находился на расстоянии в 2 км. За это время аккумулятор машины сел до критических 2%, но, к счастью, "играла стоила свеч" – на сей раз автомобиль смог "законнектитися".

Исходя из этого, блогер пришел к выводу, что при столь сильных морозах автомобиль может заряжаться лишь после того, как прогревается его батарея. А для этого нужно проехать хотя бы небольшое расстояние – 10 километров будет вполне достаточно.

Как ранее писал OBOZREVATEL: