Электромобиль Tesla оказался популярнее почти всех моделей BMW

Электрический седан Tesla Model 3 пользуется огромным спросом на родном, американском рынке. Этот факт хорошо иллюстрирует сравнение статистики продаж с автомобилями марки BMW.
Как выяснил OBOZREVATEL, по состоянию на ноябрь компания Tesla продала 127 836 "троек" с начала года. Для сравнения, BMW за это же время продала 116 073 ед. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 серий вместе взятых!
Tesla Model 3
carscoops.com
Наши коллеги из Carscoops подчеркивают, что Tesla Model 3 действительно удалось заполучить неслыханную популярность, хотя автомобиль еще и недоступен для широких масс. Причина такого успеха видится в сочетании лучших в своем классе показателей производительности, низкой стоимости использования и передовых технологий. При этом эксперты прогнозировали, что после волны первых покупателей, которые по большей части являются фанатами "Теслы" спрос на машину уменьшится, но этого не произошло – наоборот, он продолжает расти.
Автомобили BMW
carscoops.com
Tesla Model 3
carscoops.com
Tesla Model 3
carscoops.com
Сравнение с данными о продажах автомобилей BMW показывает, как Tesla меняет автомобильную отрасль. Не смотря на то, что на рынке наблюдается спрос на кроссоверы и внедорожники, компании Илона Маска удалось не только "закрыть брешь" на рынке седанов, но и влюбить широкую публику в электрокары как таковые.
Кстати, как ожидается, в этом году Tesla установит рекорд поставок. Прогнозируется, что она отгрузит 360 000 – 400 000 автомобилей по всему миру.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, у пикапа Tesla запас хода оказался на уровне 1000 км.
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