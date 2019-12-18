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18 декабря • обновлено в 14:18
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Электромобиль Tesla оказался популярнее почти всех моделей BMW

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Электрический седан Tesla Model 3 пользуется огромным спросом на родном, американском рынке. Этот факт хорошо иллюстрирует сравнение статистики продаж с автомобилями марки BMW.

Как выяснил OBOZREVATEL, по состоянию на ноябрь компания Tesla продала 127 836 "троек" с начала года. Для сравнения, BMW за это же время продала 116 073 ед. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 серий вместе взятых!

Tesla Model 3

Tesla Model 3

carscoops.com

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Наши коллеги из Carscoops подчеркивают, что Tesla Model 3 действительно удалось заполучить неслыханную популярность, хотя автомобиль еще и недоступен для широких масс. Причина такого успеха видится в сочетании лучших в своем классе показателей производительности, низкой стоимости использования и передовых технологий. При этом эксперты прогнозировали, что после волны первых покупателей, которые по большей части являются фанатами "Теслы" спрос на машину уменьшится, но этого не произошло – наоборот, он продолжает расти.

Автомобили BMW

Автомобили BMW

carscoops.com

Tesla Model 3

Tesla Model 3

carscoops.com

Tesla Model 3

Tesla Model 3

carscoops.com

Сравнение с данными о продажах автомобилей BMW показывает, как Tesla меняет автомобильную отрасль. Не смотря на то, что на рынке наблюдается спрос на кроссоверы и внедорожники, компании Илона Маска удалось не только "закрыть брешь" на рынке седанов, но и влюбить широкую публику в электрокары как таковые.

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Кстати, как ожидается, в этом году Tesla установит рекорд поставок. Прогнозируется, что она отгрузит 360 000 – 400 000 автомобилей по всему миру.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, у пикапа Tesla запас хода оказался на уровне 1000 км.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
электромобили Tesla
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Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Маск уже влюбил мир в свои Теслы. А заодно вылюбил кaцaпcтaн своими Фальконами
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