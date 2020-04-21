Первый электромобиль Subaru: 290 сил, привод 4х4 и 500 км хода

Два месяца назад Subaru показала макет своего первого электромобиля, кроссовера на батарейках. Теперь же появились подробности о будущем авто, включая данные по техническим характеристикам.

И разузнало о них японское издание response.jp. По информации зарубежного СМИ, мощность силовой установки первого электромобиля Subaru составит 290 л.с., а запас хода на одном заряде будет на уровне 500 км (такую солидную автономность обеспечит литий-ионная батарея большой емкости). При этом уже в базе машина получит полный привод.

Макет первого электромобиля Subaru response.jp

Грядущая модель также предложит высокий уровень безопасности, поскольку её оснастят комплексом электронных помощников EyeSight. Такой пакет включит в себя систему кругового мониторинга (камеры с обзорностью на 360 градусов), систему контроля полосы, функцию автоматического торможения, а также автоматический парковщик.

Макет первого электромобиля Subaru response.jp

Макет первого электромобиля Subaru response.jp

Известно кое-что и о дизайне электрокара: японские журналисты убеждены, что серийная версия будет более яркой и агрессивной, нежели макет. Вместо скучной заглушки спереди появится более симпатичная, стилизованная под радиаторную решетку панель, на бамперы добавят хромированный декор, а место тонких полос освещения займут светодиодные фары угловатой и массивной формы.

Предполагаемый внешний вид первого электромобиля Subaru response.jp

Наконец, сообщается, что новинка будет называться Subaru Evoltis – торговую марку "Evoltis" японцы запатентовали ещё в 2018 году. Дебютирует автомобиль должен в октябре 2021 года на автосалоне в Токио.

К слову, свой первый электромобиль Subaru разрабатывает вместе с Toyota. Автомобиль построят на платформе, над которой трудятся инженеры обеих компаний. Речь идёт о модульном шасси e-TNGA, специально заточенном под "зеленые" модели.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что популярный кроссовер Toyota RAV4 отметился важным, десятимиллионным достижением.