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21 апреля • обновлено в 14:08
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Первый электромобиль Subaru: 290 сил, привод 4х4 и 500 км хода

1.5т
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Два месяца назад Subaru показала макет своего первого электромобиля, кроссовера на батарейках. Теперь же появились подробности о будущем авто, включая данные по техническим характеристикам.

И разузнало о них японское издание response.jp. По информации зарубежного СМИ, мощность силовой установки первого электромобиля Subaru составит 290 л.с., а запас хода на одном заряде будет на уровне 500 км (такую солидную автономность обеспечит литий-ионная батарея большой емкости). При этом уже в базе машина получит полный привод.

Макет первого электромобиля Subaru

Макет первого электромобиля Subaru

response.jp

Грядущая модель также предложит высокий уровень безопасности, поскольку её оснастят комплексом электронных помощников EyeSight. Такой пакет включит в себя систему кругового мониторинга (камеры с обзорностью на 360 градусов), систему контроля полосы, функцию автоматического торможения, а также автоматический парковщик.

Макет первого электромобиля Subaru

Макет первого электромобиля Subaru

response.jp

Макет первого электромобиля Subaru

Макет первого электромобиля Subaru

response.jp

Известно кое-что и о дизайне электрокара: японские журналисты убеждены, что серийная версия будет более яркой и агрессивной, нежели макет. Вместо скучной заглушки спереди появится более симпатичная, стилизованная под радиаторную решетку панель, на бамперы добавят хромированный декор, а место тонких полос освещения займут светодиодные фары угловатой и массивной формы.

Предполагаемый внешний вид первого электромобиля Subaru

Предполагаемый внешний вид первого электромобиля Subaru

response.jp

Наконец, сообщается, что новинка будет называться Subaru Evoltis – торговую марку "Evoltis" японцы запатентовали ещё в 2018 году. Дебютирует автомобиль должен в октябре 2021 года на автосалоне в Токио.

К слову, свой первый электромобиль Subaru разрабатывает вместе с Toyota. Автомобиль построят на платформе, над которой трудятся инженеры обеих компаний. Речь идёт о модульном шасси e-TNGA, специально заточенном под "зеленые" модели.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что популярный кроссовер Toyota RAV4 отметился важным, десятимиллионным достижением.

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Автор
Виталий Сазонов
Теги
Subaru Toyota новые авто электромобили кроссовер
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Гоша Злой
Гоша Злой
вот это я понимаю удар Тесле...
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