Электромобиль Nissan Leaf превратился в кроссовер

Теперь в модельной гамме Nissan появился электрический кроссовер с примечательными характеристиками, который сможет соперничать с Audi e-tron quattro, Mercedes EQC и Jaguar I-Pace.
Снимки перспективной модели Nissan Ariya оказались в распоряжении ресурса Creative Trend. Официальная же премьера новинки состоится 23 октября в рамках автосалона в Токио.
Электромобиль Nissan Ariya 2020
http://creative311.com
Интересно, что электрический кроссовер Ниссан Ария стал первым автомобилем, построенным на новой модульной платформе CMF-EV. Но технической частью с автомобилем поделился Ниссан Лиф.
Электромобиль Nissan Ariya 2020
http://creative311.com
Электромобиль Nissan Ariya 2020
http://creative311.com
Но Ariya окажется гораздо мощнее — точные характеристики не раскрывают, но обещают разгон до 100 км/ч менее чем за 5 с.
Электромобиль Nissan Ariya 2020
http://creative311.com
Батарейный блок неназванной емкости с жидкостным охлаждением позволит преодолеть 480 км на одной зарядке. Данные приведены в соответствии с Агентством по охране окружающей среды США (EPA). Специалисты ведомства известны строгостью расчетов и объективностью результатов, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации. Поэтому 480 км — очень серьезная заявка.
Электромобиль Nissan Ariya 2020
http://creative311.com
Стоит признать, что выглядит новый Ниссан свежо и лаконично. В то же время, кроссовер получил модный купеобразный силуэт, что соответствует его динамическим характеристикам.
Задние фонари объединены сплошной линией, а непосредственно кузов получил двухцветную окраску с черной крышей.
Jaguar I-Pace — один из соперников
www.jaguar.com
Audi e-tron quattro — один из соперников
www.audi.com
Mercedes-Benz EQC — один из соперников
www.mercedes-benz.com
На автошоу Nissan Ariya 2020 представят в качестве концепта, но не дайте себя обмануть. Скорее всего, серийный вариант будет выглядеть почти без изменений. На это намекают очень уж простые ручки дверей и далеко не футуристичный салон.
Как сообщает OBOZREVATEL, популярность электромобилей только растет. Поэтому все больше производителей присоединяется к движению EV:
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