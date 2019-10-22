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22 октября • обновлено в 17:35
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Электромобиль Nissan Leaf превратился в кроссовер

1.4т Читать материал на украинском

Теперь в модельной гамме Nissan появился электрический кроссовер с примечательными характеристиками, который сможет соперничать с Audi e-tron quattro, Mercedes EQC и Jaguar I-Pace.

Снимки перспективной модели Nissan Ariya оказались в распоряжении ресурса Creative Trend. Официальная же премьера новинки состоится 23 октября в рамках автосалона в Токио.

Электромобиль Nissan Ariya 2020

Электромобиль Nissan Ariya 2020

http://creative311.com

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Интересно, что электрический кроссовер Ниссан Ария стал первым автомобилем, построенным на новой модульной платформе CMF-EV. Но технической частью с автомобилем поделился Ниссан Лиф.

Электромобиль Nissan Ariya 2020

Электромобиль Nissan Ariya 2020

http://creative311.com

Электромобиль Nissan Ariya 2020

Электромобиль Nissan Ariya 2020

http://creative311.com

Но Ariya окажется гораздо мощнее — точные характеристики не раскрывают, но обещают разгон до 100 км/ч менее чем за 5 с.

Электромобиль Nissan Ariya 2020

Электромобиль Nissan Ariya 2020

http://creative311.com

Батарейный блок неназванной емкости с жидкостным охлаждением позволит преодолеть 480 км на одной зарядке. Данные приведены в соответствии с Агентством по охране окружающей среды США (EPA). Специалисты ведомства известны строгостью расчетов и объективностью результатов, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации. Поэтому 480 км — очень серьезная заявка.

Электромобиль Nissan Ariya 2020

Электромобиль Nissan Ariya 2020

http://creative311.com

Стоит признать, что выглядит новый Ниссан свежо и лаконично. В то же время, кроссовер получил модный купеобразный силуэт, что соответствует его динамическим характеристикам.

Задние фонари объединены сплошной линией, а непосредственно кузов получил двухцветную окраску с черной крышей.

Jaguar I-Pace — один из соперников

Jaguar I-Pace — один из соперников

www.jaguar.com

Audi e-tron quattro — один из соперников

Audi e-tron quattro — один из соперников

www.audi.com

Mercedes-Benz EQC — один из соперников

Mercedes-Benz EQC — один из соперников

www.mercedes-benz.com

На автошоу Nissan Ariya 2020 представят в качестве концепта, но не дайте себя обмануть. Скорее всего, серийный вариант будет выглядеть почти без изменений. На это намекают очень уж простые ручки дверей и далеко не футуристичный салон.

Как сообщает OBOZREVATEL, популярность электромобилей только растет. Поэтому все больше производителей присоединяется к движению EV:

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Темы
Новости автомира Новости
Место
Япония Токио
Теги
авто новости Nissan
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