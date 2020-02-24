Электромобиль и гибрид: в объективы попал Range Rover 2022

Новый Range Rover 2022 получит гибридную и электрическую модификации.

Четвертое поколение Range Rover выпускается с 2012 года, поэтому пришло время для новой генерации британского кроссовера. Тестовый автомобиль попался фотошпионам в Северной Европе, где автомобиль испытывают в сложных климатических условиях.

Range Rover 2022 motor1.com

Новости Кроссовер Jaguar готовится к обновлению

На фото видно, что новинка станет немного крупнее своего предшественника. Ожидается, что внешний облик модели сохранит классические черты, свойственные всем поколениям Range Rover. Но самое интересное ожидается под массивным капотом…

Range Rover 2022 motor1.com

Range Rover 2022 motor1.com

С учетом активного внедрения электрических технологий и постоянному давлению на автопроизводителей со стороны экологов, новый Range Rover получит гибридные и электрические версии. Внимательный читатель возразит, что у нынешнего поколения уже есть серийный гибридный подзаряжаемый (PHEV) кроссовер Range Rover Р400е.

Гибридный Range Rover P400e способен преодолевать на электротяге до 51 км media.landrover.com

Да, действительно, все верно. Но речь идет о совершенно новой гибридной установке, которая будет конструктивно отличаться от нынешней. Если сегодня электромотор интегрирован в коробку передач, то у новинки электромотор будет располагаться сзади и приводить в движение задние колеса. Привод передних колес будет осуществляться с помощью 2-литровой бензиновой "четверки" семейства Ingenium.

Range Rover 2022 motor1.com

Кроме того, в концерне Tata Group, которая является владельцем Jaguar Land Rover с 2008 года, подтвердили, что продолжат сотрудничество с компанией BMW, по совместной разработке и использованию электрических и гибридных силовых агрегатов.

Range Rover 2022 motor1.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, в компании Jaguar создали уникальный гиперкар для геймеров.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!