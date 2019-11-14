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14 ноября • обновлено в 15:57
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Электромобиль BMW iX: появились фото и подробности

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BMW вывела на тесты новый электрический кроссовер. Основой для модели послужил прошлогодний концепт BMW iNEXT.

Ожидалось, что серийный автомобиль унаследует от прототипа и название. Однако по сообщениям авторитетного ресурса BMWblog, который ссылается на собственные источники внутри компании, новый кроссовер получит имя BMW iX.

Даже сквозь камуфляж заметны узкие передние фары BMW iX

Даже сквозь камуфляж заметны узкие передние фары BMW iX

motor1.com

Это полностью соответствует идеологии баварского бренда, где все кроссоверы автопроизводителя относятся к линейке Х, а литера "i" указывает на принадлежность к экологичным моделям. По размерам новинка сравнима с BMW X5, а главный соперник – Tesla Model X.

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BMW iX 2020

BMW iX 2020

motor1.com

BMW iX получил узкие передние фары в стиле iNEXT. Также ему достанется декоративная панель, выполненная в стиле узнаваемой передней решетки "БМВ".

BMW Vision iNEXT – концепт-предвестник серийного электромобиля

BMW Vision iNEXT – концепт-предвестник серийного электромобиля

bmw.com

Задние фонари на данный момент полностью скрыты под темной пленкой. Судя по фото, боковая линия остекления получила более простую форму.

В интерьере BMW iX заметно влияние BMW Vision iNEXT

В интерьере BMW iX заметно влияние BMW Vision iNEXT

motor1.com

Салон сохранил главные элементы прототипа – два экрана, один из которых выполняет роль приборного щитка, другой отвечает за управление мультимедийными функциями.

Салон BMW Vision iNEXT

Салон BMW Vision iNEXT

bmw.com

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Автор
Стас Сидилев Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто электромобили кроссовер BMW новости
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