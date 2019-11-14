Электромобиль BMW iX: появились фото и подробности

BMW вывела на тесты новый электрический кроссовер. Основой для модели послужил прошлогодний концепт BMW iNEXT.
Ожидалось, что серийный автомобиль унаследует от прототипа и название. Однако по сообщениям авторитетного ресурса BMWblog, который ссылается на собственные источники внутри компании, новый кроссовер получит имя BMW iX.
Даже сквозь камуфляж заметны узкие передние фары BMW iX
motor1.com
Это полностью соответствует идеологии баварского бренда, где все кроссоверы автопроизводителя относятся к линейке Х, а литера "i" указывает на принадлежность к экологичным моделям. По размерам новинка сравнима с BMW X5, а главный соперник – Tesla Model X.
BMW iX 2020
motor1.com
BMW iX получил узкие передние фары в стиле iNEXT. Также ему достанется декоративная панель, выполненная в стиле узнаваемой передней решетки "БМВ".
BMW Vision iNEXT – концепт-предвестник серийного электромобиля
bmw.com
Задние фонари на данный момент полностью скрыты под темной пленкой. Судя по фото, боковая линия остекления получила более простую форму.
В интерьере BMW iX заметно влияние BMW Vision iNEXT
motor1.com
Салон сохранил главные элементы прототипа – два экрана, один из которых выполняет роль приборного щитка, другой отвечает за управление мультимедийными функциями.
Салон BMW Vision iNEXT
bmw.com
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