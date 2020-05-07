Электрокроссовер Skoda Enyaq: объявлены все характеристики (+фото)
Компания Skoda совсем скоро выведет на рынок долгожданную модель – электрический кроссовер Enyaq iV. Автомобиль готовится по меньшей мере с 2017 года.
Буквально на днях OBOZREVATEL публиковал фото грядущей новинки, которая сейчас проходит испытания на чешских дорогах, а теперь компания поделилась подробностями об электрическом кроссовере Skoda Enyaq iV. И заодно опубликовала несколько фото модели в "парадном" камуфляже.
Как ожидалось, первый электрический кроссовер Шкода построен на фольксвагеновской платформе, созданной специально для розеточных авто – MEB. Габариты автомобиля составляют 4 648 х 1877 х 1618 мм, расстояние между осями – 2 765 мм. Таким образом, по размерам новинка вписывается между компактным SUV Karoq и среднеразмерным Kodiaq. Объем багажника – 585 л (для сравнения, у того же Карока он составляет 593 л).
Для Skoda Enyaq iV заявлено сразу пять версий. Три из них – заднеприводные, остальные две – полноприводные. Модификации в данном случае отличаются моторами и батареями, и выглядят они следующим образом:
Заднеприводные версии (один мотор на задней оси)
Мотор – 148 л.с., батарея – 55 кВтч, запас хода 340 км;
Мотор –180 л.с., батарея – 62 кВтч, запас хода 390 км;
Мотор – 204 л.с., батарея – 82 кВтч, запас хода 500 км.
Полноприводные версии (два мотора – по одному на каждой оси)
Моторы –265 л.с. батарея – 82 кВтч, запас хода 460 км;
Моторы – 306 л.с. батарея – 82 кВтч, запас хода 460 км.
Самая мощная модификация, 306-сильная, будет считаться заряженной, поэтому у неё будет свой шильдик – vRS. Такой автомобиль сможет набирать "сотню" за 6,2 сек и развивать максимальную скорость 180 км/ч. Также Skoda Enyaq iV получит функцию быстрой зарядки, благодаря которой восполнить запас электричества с 10 до 80% можно будет за 40 минут.
Фото салона Skoda Enyaq iV производитель пока не опубликовал, но сообщил, что внутри новинка примечательна проекционным экраном с режимом дополненной реальности, 13-дюймовым тачскрином мультимедиа и нетипичными материалами отделки с прицелом на экологичность.
Производство электрокара начнётся уже в конце года, а купить Skoda Enyaq iV можно будет в начале 2021-го. Старт продаж начнётся с лимитированных версий Enyaq iV Founders Edition, посвященных 125-летию Skoda. Тираж модели ограничат выпуском 1 895 экземпляров (лимит является отсылкой к году основания чешской марки).
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Skoda подготовила кроссовер Kliq, который будет конкурировать с Renault Duster за счёт очень привлекательной цены.