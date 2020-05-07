Электрокроссовер Skoda Enyaq: объявлены все характеристики (+фото)

Компания Skoda совсем скоро выведет на рынок долгожданную модель – электрический кроссовер Enyaq iV. Автомобиль готовится по меньшей мере с 2017 года.

Буквально на днях OBOZREVATEL публиковал фото грядущей новинки, которая сейчас проходит испытания на чешских дорогах, а теперь компания поделилась подробностями об электрическом кроссовере Skoda Enyaq iV. И заодно опубликовала несколько фото модели в "парадном" камуфляже.

Skoda Enyaq iV Skoda

Как ожидалось, первый электрический кроссовер Шкода построен на фольксвагеновской платформе, созданной специально для розеточных авто – MEB. Габариты автомобиля составляют 4 648 х 1877 х 1618 мм, расстояние между осями – 2 765 мм. Таким образом, по размерам новинка вписывается между компактным SUV Karoq и среднеразмерным Kodiaq. Объем багажника – 585 л (для сравнения, у того же Карока он составляет 593 л).

Skoda Enyaq iV Skoda

Skoda Enyaq iV Skoda

Skoda Enyaq iV Skoda

Для Skoda Enyaq iV заявлено сразу пять версий. Три из них – заднеприводные, остальные две – полноприводные. Модификации в данном случае отличаются моторами и батареями, и выглядят они следующим образом:

Заднеприводные версии (один мотор на задней оси)

Мотор – 148 л.с., батарея – 55 кВтч, запас хода 340 км;

Мотор –180 л.с., батарея – 62 кВтч, запас хода 390 км;

Мотор – 204 л.с., батарея – 82 кВтч, запас хода 500 км.

Полноприводные версии (два мотора – по одному на каждой оси)

Моторы –265 л.с. батарея – 82 кВтч, запас хода 460 км;

Моторы – 306 л.с. батарея – 82 кВтч, запас хода 460 км.

Самая мощная модификация, 306-сильная, будет считаться заряженной, поэтому у неё будет свой шильдик – vRS. Такой автомобиль сможет набирать "сотню" за 6,2 сек и развивать максимальную скорость 180 км/ч. Также Skoda Enyaq iV получит функцию быстрой зарядки, благодаря которой восполнить запас электричества с 10 до 80% можно будет за 40 минут.

Skoda Enyaq iV Skoda

Фото салона Skoda Enyaq iV производитель пока не опубликовал, но сообщил, что внутри новинка примечательна проекционным экраном с режимом дополненной реальности, 13-дюймовым тачскрином мультимедиа и нетипичными материалами отделки с прицелом на экологичность.

Skoda Enyaq iV Skoda

Производство электрокара начнётся уже в конце года, а купить Skoda Enyaq iV можно будет в начале 2021-го. Старт продаж начнётся с лимитированных версий Enyaq iV Founders Edition, посвященных 125-летию Skoda. Тираж модели ограничат выпуском 1 895 экземпляров (лимит является отсылкой к году основания чешской марки).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Skoda подготовила кроссовер Kliq, который будет конкурировать с Renault Duster за счёт очень привлекательной цены.

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