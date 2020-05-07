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7 мая • обновлено в 12:36
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Электрокроссовер Skoda Enyaq: объявлены все характеристики (+фото)

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Компания Skoda совсем скоро выведет на рынок долгожданную модель – электрический кроссовер Enyaq iV. Автомобиль готовится по меньшей мере с 2017 года.

Буквально на днях OBOZREVATEL публиковал фото грядущей новинки, которая сейчас проходит испытания на чешских дорогах, а теперь компания поделилась подробностями об электрическом кроссовере Skoda Enyaq iV. И заодно опубликовала несколько фото модели в "парадном" камуфляже.

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV

Skoda

Как ожидалось, первый электрический кроссовер Шкода построен на фольксвагеновской платформе, созданной специально для розеточных авто – MEB. Габариты автомобиля составляют 4 648 х 1877 х 1618 мм, расстояние между осями – 2 765 мм. Таким образом, по размерам новинка вписывается между компактным SUV Karoq и среднеразмерным Kodiaq. Объем багажника – 585 л (для сравнения, у того же Карока он составляет 593 л).

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV

Skoda

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV

Skoda

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV

Skoda

Для Skoda Enyaq iV заявлено сразу пять версий. Три из них – заднеприводные, остальные две – полноприводные. Модификации в данном случае отличаются моторами и батареями, и выглядят они следующим образом:

Заднеприводные версии (один мотор на задней оси)

  • Мотор – 148 л.с., батарея – 55 кВтч, запас хода 340 км;

  • Мотор –180 л.с., батарея – 62 кВтч, запас хода 390 км;

  • Мотор – 204 л.с., батарея – 82 кВтч, запас хода 500 км.

Полноприводные версии (два мотора по одному на каждой оси)

  • Моторы –265 л.с. батарея – 82 кВтч, запас хода 460 км;

  • Моторы – 306 л.с. батарея – 82 кВтч, запас хода 460 км.

Самая мощная модификация, 306-сильная, будет считаться заряженной, поэтому у неё будет свой шильдик – vRS. Такой автомобиль сможет набирать "сотню" за 6,2 сек и развивать максимальную скорость 180 км/ч. Также Skoda Enyaq iV получит функцию быстрой зарядки, благодаря которой восполнить запас электричества с 10 до 80% можно будет за 40 минут.

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV

Skoda

Фото салона Skoda Enyaq iV производитель пока не опубликовал, но сообщил, что внутри новинка примечательна проекционным экраном с режимом дополненной реальности, 13-дюймовым тачскрином мультимедиа и нетипичными материалами отделки с прицелом на экологичность.

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV

Skoda

Производство электрокара начнётся уже в конце года, а купить Skoda Enyaq iV можно будет в начале 2021-го. Старт продаж начнётся с лимитированных версий Enyaq iV Founders Edition, посвященных 125-летию Skoda. Тираж модели ограничат выпуском 1 895 экземпляров (лимит является отсылкой к году основания чешской марки).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Skoda подготовила кроссовер Kliq, который будет конкурировать с Renault Duster за счёт очень привлекательной цены.

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Автор
Виталий Сазонов
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