Электрокроссовер на базе ZAZ Forza поступил в продажу за $16 000

В Украине начались продажи новой модели Chery – электрического кроссовера Tiggo 3XE. Он является "розеточной" версией топливного Chery Tiggo 2

Chery Tiggo 3XE – бюджетный электрический кроссовер, который построен на той же платформе, что и хорошая известная в нашей стране модель ZAZ Forza (в основе обоих моделей лежит шасси Chery A13).

Chery Tiggo 3XE autohome.com.cn

В плане внешнего вида электрокросс практически полностью повторяет бензинового собрата – даже задний бампер с вырезом для выхлопа остался стандартным. Отличить его можно лишь по другой фальшрадиаторной решетке (здесь установлена заглушка с лючком по центру, за которым прячется зарядное гнездо), а также голубым акцентам на кузове и колесах. Кроме того, у Tiggo 3XE меньший клиренс из-за батареи, установленной в полу.

Chery Tiggo 3XE autohome.com.cn

Салон также отличается минимально: тут прописалась новая приборная панель, вместо рычага КП – круглый селектор трансмиссии, а стандартная отделка разбавлена акцентами того же голубого света.

Chery Tiggo 3XE autohome.com.cn

Chery Tiggo 3XE autohome.com.cn

Chery Tiggo 3XE предлагается с двумя батареями на выбор – емкостью 49 кВтч и 54,3 кВтч. В первом случае запас хода (по циклу NEDC) составляет 351 км, во втором – 401 км. Мотор у обеих версий один –отдачей 122 л.с. и 276 Нм, он передает тягу на переднюю ось. Максимальная скорость движения составляет 150 км/ч.

Chery Tiggo 3XE autohome.com.cn

Chery Tiggo 3XE autohome.com.cn

Минимальная цена Chery Tiggo 3XE на украинском рынке – 16 тысяч долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине начались продажи нового Opel Corsa.