Электрокар воспламенился и сгорел во время зарядки: на видео показали, что от него осталось

Виталий Сазонов Новости 10:22, 3.09.2020

В Китае во время подключения к зарядке неожиданно воспламенился и сгорел электромобиль. Пострадал электрокар местного производства, BAIC EX360 – это одна из самых популярных моделей на местном рынке.

Соответствующий инцидент, произошедший в городе Саньминь, попал на видео (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

Сообщается, что сначала автомобиль начал дымить, а после уже загорелся. Прибывшие на место ЧП пожарные и начали обливать машину шлангом с безопасного расстояния, чтобы при охлаждении водой батареи электрокара не начали взрываться. Считается, что проблема связана с неисправным литий-ионным аккумулятором.

По данным местных СМИ, в результате самовоспламенения EV никто не пострадал, хотя рядом было много прохожих.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети показали самый необычный автомобильный ключ.

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