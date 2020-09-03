Электрокар воспламенился и сгорел во время зарядки: на видео показали, что от него осталось

В Китае во время зарядки сгорел электромобиль.

В Китае во время подключения к зарядке неожиданно воспламенился и сгорел электромобиль. Пострадал электрокар местного производства, BAIC EX360 – это одна из самых популярных моделей на местном рынке.

Соответствующий инцидент, произошедший в городе Саньминь, попал на видео (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

Сообщается, что сначала автомобиль начал дымить, а после уже загорелся. Прибывшие на место ЧП пожарные и начали обливать машину шлангом с безопасного расстояния, чтобы при охлаждении водой батареи электрокара не начали взрываться. Считается, что проблема связана с неисправным литий-ионным аккумулятором.

По данным местных СМИ, в результате самовоспламенения EV никто не пострадал, хотя рядом было много прохожих.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети показали самый необычный автомобильный ключ.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал