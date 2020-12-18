Электрофургоны PSA Group получили титул Van of the Year 2021

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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Электрофургоны PSA Group получили титул Van of the Year 2021

Французский концерн PSA Group получил престижную награду международного конкурса Van of the Year.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Титул "Фургон 2021 года" получило семейство электрических фургонов Citroen e-Dispatch/e-Jumpy, Opel & Vauxhall Vivaro-e и Peugeot e-Expert.

Титул "Фургон 2021 года" получили электрические Citroen e-Dispatch/e-Jumpy, Opel & Vauxhall Vivaro-e и Peugeot e-Expert

В этом году конкурс отметил свое 30-летие. В этом году в жюри принимали участие 24 автомобильных журналиста из разных стран мира. Среди претендентов на победу макcимальное число баллов (131) получила продукция французского концерна, второе и третье место занял Mercedes-Benz с моделями eSprinter (55) и Vito (36). На четвертом месте – Ford с новыми версиями Transit Active & Trail.

Семейство электрических фургонов PSA предлагает широкий ассортимент версий

Семейство электрических фургонов PSA предлагает широкий ассортимент версий для удовлетворения различных нужд покупателей. В частности, на выбор доступны два типа тяговых аккумуляторов емкостью 50 и 75 кВтч, которые позволяют преодолеть на одном заряде 230 или 330 км соответственно. Все модели оснащаются электромотором мощностью 100 кВт (136 л.с.) и с крутящим моментом 260 Нм.

На выбор доступны два типа тяговых аккумуляторов емкостью 50 и 75 кВтч

Коммерческие грузовые фургоны предлагаются в трех вариантах длины кузова – компактный (4,6 м), стандартный (4,95 м) и удлиненный (5,3 м). Вариант "комби" с пассажирской кабиной может иметь пяти или шестиместный салон, со стационарными или складными сиденьями, а также два варианта кузова – стандартный или удлиненный кузов. Кроме того, автомобили можно заказать в виде шасси с кабиной для установки специального оборудования.

Коммерческие грузовые фургоны предлагаются в трех вариантах длины кузова

Немаловажно, что электрические версии фургонов по своим возможностям не уступают версиям с традиционными ДВС. Так, полезный объем грузового отсека может достигать 6,6 м3, а ширина между колесными арками составляет 1,25 м. Максимальная грузоподъемность электрических версий фургонов достигает 1275 кг, а масса буксируемого прицепа – 1000 кг.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концерн PSA Group планирует представить электрическое семейство компактных коммерческих фургонов, а компания Mercedes-Benz готовит новое поколение модели Sprinter на электротяге.

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