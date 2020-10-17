Электрическому 'дедушке' Mercedes Sprinter исполнилось 40 лет

В этом году свой юбилей отмечает один из самых малоизвестных, но очень интересных автомобилей – электрическая версия-прототип легендарного микроавтобуса Mercedes-Benz T1, который является прямым предшественником модели Sprinter. В 2020-м машине исполнилось 40 лет, в связи с чем немецкие СМИ решили рассказать подробности об истории этого авто.

Экспериментальный электромобиль "Мерседес" появился на свет в 1980-м году. Целью его постройки было создание полностью функционального электрического прототипа коммерческого автомобиля, который бы предлагал точно такой же уровень практичности, как и аналог с двигателем внутреннего сгорания. Проект профинансировало Федеральное министерство исследований и технологий (BMFT), пишет auto motor und sport.

Инженеры немецкой марки взяли за основу стандартный T1 и перевела его на электричество. Машина получила индекс 307E. Принципиальные отличия прототипа были следующими. Между двумя осями находились две свинцово-кислотные батареи на 90 В. Аккумуляторы можно было снять через днище микроавтобуса и при необходимости легко заменить на новые. Одновременно в качестве силовой установки использовался электродвигатель постоянного тока мощностью 41 л.с.

С новой начинкой Mercedes T1 мог брать на борт груз массой до 1,45 тонны, развивать скорость 50-70 км/ч и проезжать без "дозаправки" 65 км. Позиционировался электрический микроавтобус исключительно как городской коммерческий транспорт.

Всего Mercedes построил 32 электрических прототипа T1, в период с 1981-го по конец 1983-го года они проходили испытания на дорогах Берлина и Бонна. В отчете компании говорилось, что по итогам этих тестов "на электромобили можно возлагать транспортные задачи в больших городах". Уже тогда электрический фургон не уступал топливному "Мерседесу", его запаса хода вполне хватало для ежедневных развозок на небольшие расстояния. Однако в серию проект так и не пошел – из-за слишком высоких затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, а также маленького срока службы свинцово-кислотных аккумуляторов. Тем не менее, напрасным проект назвать нельзя – это был важный опыт, который дал технические и практические знания, пригодившиеся при разработке современных электрофургонов eVito и eSprinter.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 30 лет назад Mercedes также выпустил электрическую версию седана Mercedes-Benz 190E.