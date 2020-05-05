Электрический УАЗ будут продавать по цене Tesla Model Y

Чешская компания MW Motors, которая занялась переделкой внедорожников УАЗ Хантер из бензинового авто в электрические, назвала цену своего детища. Интересно, что стоить оно будет столько, же сколько, например. базовый кроссовер Tesla Model Y.

Примерная стартовая цена электромобиля УАЗ, который дебютировал в феврале этого года и получил название MWM Spartan, составит 40 000 евро. Для сравнения, новый компактный кроссовер Тесла в начальном исполнении стоит почти таких же денег – 37 000 евро.

Электрический УАЗ auto-motor-und-sport.de

Электрический УАЗ Хантер полностью соответствует облику обычного версии, отличие состоит лишь по части техники. Вместо стандартного 2,7-литрового бензинового двигателя используется электромотор отдачей 163 л.с. и 600 Нм, при этом 5-ступенчатая "механика" и раздаточная коробка остались на месте. Батарея – емкостью 55 кВтч, ее хватает на скромные 200 км пробега. Как рассказал изданию Auto Motor und Sport глава MW Motors Морис Уорд, покупатели будут удовлетворены такими цифрами, поскольку автономность хода не является главной характеристикой электровнедорожников. Впрочем, опционно пробег можно будет все же увеличить – за счёт АКБ на 90 кВтч.

Электрический УАЗ auto-motor-und-sport.de

Производство УАЗика на батарейках начнётся в 2020 году. Тогда на конвейер отправят праворульные версии для рынка Великобритании, а вот варианты с левым расположением руля начнут выпускать в 2021-м.

Электрический УАЗ auto-motor-und-sport.de

Электрический УАЗ auto-motor-und-sport.de

Электрический УАЗ auto-motor-und-sport.de

Электрический УАЗ auto-motor-und-sport.de

Электрический УАЗ auto-motor-und-sport.de

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