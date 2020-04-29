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29 апреля • обновлено в 16:19
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Электрический седан от Volvo оказался почти танком на колесах

1.8т
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Шведы всегда подходили строго к вопросу безопасности автомобилей. И новый фастбэк Polestar 2 (читай, седан) не стал исключением.

В преддверии выхода новинки на рынок (автомобиль должен появиться в продаже уже в ближайшее время) электромобильный бренд группы Volvo Cars – компания Polestar – рассказала подробности касаемо уровня защищенности своего первого электромобиля.

Polestar 2

Polestar 2

Одной из особенностей фастбэкка стала высокая степень защищенности батареи. При ДТП у электромобилей существует большой риск возгорания аккумулятора, но в случае с Polestar 2 этот риск сведен к минимуму. Его источник питания максимально включили в структуру машины: саму АКБ "одели" в специальный алюминиевый корпус, при этом во время столкновения АКБ способна автоматически отключиться от электроники остальной части автомобиля, таким образом, полностью сохраняется ее целостность.

Polestar 2

Polestar 2

Однако такая конструкция, как подчеркивают в фирме, не только предлагает не только исключительную безопасность, но и комфорт, поскольку она была разработана с учётом снижения общего уровня шумов и вибраций автомобиля.

Polestar 2

Polestar 2

Еще одна фишка Polestar 2 – специальный алюминиевый блок безопасности SPOC (Severe Partial Offset Crash – Сильный удар с частичным смещением), который установлен по бокам в передней части машины. В случае лобового столкновения блок SPOC сводит к минимуму вероятность попадания деформированных частей автомобиля в салон, благодаря чему пассажиры (и заодно батарея) остаются в безопасности. Кроме того, дополнительную безопасность обеспечивают "лишние" подушки безопасности, установленные по бокам.

Краш-тест Polestar 2

Краш-тест Polestar 2

thetorquereport.com

Наконец, выделяется Polestar 2 и продвинутым комплексом активной безопасности. У автомобиля есть, например, новейшая усовершенствованная система помощи водителю Pilot Assist от Volvo Cars, которая может ускоряться, тормозить и оказывать помощь в управлении (подруливать) на скорости до 130 км/ч. В добавок к этому, Polestar 2 оснастили новой функцией, которая позволяет системе при поддержке GPS автоматически обеспечивать ускорение в зависимости от положения автомобиля. Причем работает корректно она даже в плохую погоду.

Polestar 2

Polestar 2

polestar.com

Polestar 2

Polestar 2

polestar.com

Polestar 2

Polestar 2

polestar.com

Polestar 2

Polestar 2

polestar.com

Polestar 2

Polestar 2

polestar.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Polestar 2 отправился на конвейер в прошлом месяце (производство находится в Китае). Вскоре автомобиль прибудет в Европу, ну а в США на него уже сложили цену.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Polestar Volvo новые авто электромобили
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