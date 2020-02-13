Электрический Saab 9-3 научился делать танковый разворот

Британо-китайская компания Protean Electric, которая специализируется на разработке колесных двигателей, представила свой новый проект. Его опробовали на седане NEVS 9-3 EV (бывший Saab).

Как выяснил OBOZREVATEL, новая система называется ProteanDrive. Она представляют собой силовую установку в виде мотор-колеса: каждое из четырех колес автомобиля имеет отдельный двигатель (электромотор на постоянных магнитах), дополненный силовой электроникой, блоком управления и тормозным механизмом.

NEVS 9-3 EV Скриншот видео

Силовая установка такого типа имеет ряд преимуществ перед классической трансмиссией, одно из которых – возможность разворота автомобиля прямо на месте (танковый разворот). Что, собственно, Protean Electric и показал на примере седана седана NEVS 9-3 EV –электрической версии седана Saab 9-3 (фирма NEVS является преемником обанкротившегося "Сааба" и владеет его имуществом).

Танковый разворот электрический "Сааб" осуществляет за счёт разницы в направлении движения колес: слева они могут вращаться вперед, а справа — назад, и наоборот.

Сейчас у ProteanDrive готовы две версии (Pd18 и Pd16) их нового мотор-колеса:

младшая версия: масса 28 кг; мощность 54 л.с.; крутящий момент 800 Нм, максимальная скорость 150 км/ч;

старшая версия: масса 36 кг; мощность 108 л.с.; крутящий момент 1250 Нм, максимальная скорость 225 км/ч.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, первый электрический кроссовер Ford появится в Европе раньше, чем на родине. Ждём новинку в Украине!

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