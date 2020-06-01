Электрический Porsche Macan: первые изображения

Уже как несколько лет в сети ходят слухи о том, что кроссовер Porsche Macan должен стать электрическим. Сравнительно недавно немецкий производитель официально подтвердил, что популярный SUV действительно переедет на принципиально новую силовую установку – вскоре машина будет питаться исключительно от розетки.

Со сменой поколений Porsche Macan лишится своих четырех- и шестицилиндровым турбомоторов и получит исключительно электромоторы. Как заявила Порше в своем свежем релизе, новый Макан будет "чисто электрическим" – то есть никаких компромиссов в виде гибдридных версий, очевидно, не будет.

Porsche Macan актуального поколения autoevolution.com

О характеристиках будущего электромобиля Порше пока ничего неясно, а вот первые изображения уже есть. Эти картинки неофициальные (были сделана независимым дизайнером и опубликованы изданием Autoevolution), однако будущий SUV выглядит на них вполне реалистично – у него облик актуального поколения Macan, однако передняя и задняя часть оформлены совершенно по-другому: в духе первого электромобиля Porsche, фастбэка Taycan. Не исключено, что именно в таком дизайне и будет оформлена будущая модель.

Porsche Macan EV - таким он может быть autoevolution.com

Porsche Macan EV - таким он может быть autoevolution.com

Достоверно известно, что в основе Porsche Macan EV будет лежать новейшая платформа, созданная концерном VW специально для дорогих электромобилей – Premium Platform Electric. На этой "тележке" будет построен ещё ряд других электрокаров немецкой марки – на их разработку и отправку в производство Порше уже выделила более 600 млн евро.

Porsche Macan актуального поколения autoevolution.com

Дебютировать Porsche Macan EV должен к исходу 2022 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Kia готовит конкурента для Porsche Taycan.

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