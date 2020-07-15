Самый дешевый электромобиль Европы показался на новых фото

Не так давно в СМИ появились живые фото Dacia Spring – кроссовера, который должен стать самым дешевым электромобилем в Европе. Теперь же румынская марка опубликовала патентные изображения новинки. Они оказались в распоряжении издания AutoWeek.

На картинках представлена именно серийная версия Dacia Spring (концепт же был показан несколько месяцев назад). Новые изображения подтверждают, что Dacia Spring – это, по сути, электрический Renault K-ZE, который уже продается в Китае. Ряд стилистических элементов к товарной модели перекочевал от ее прототипа, но в целом ее внешний вид более сдержан в сравнении с шоу-каром.

Dacia Spring - патентные изображения. Фото: autoweek.nl

Спереди автомобиль примечателен декоративной фальшрадиаторной решеткой оригинального дизайна и сдвоенными блоками оптики (сверху установлены горизонтальные светодиодные ДХО, а чуть ниже будут фары ближнего и дальнего света). Сзади же Dacia Spring выделяется светодиодными фонарями, которые имеют рисунок в виде двух перевернутых букв "Y".

Dacia Spring - патентные изображения. Фото: autoweek.nl

Характеристики Dacia Spring пока не раскрываются – известно лишь, что запас хода автомобиля составит на уровне 200 км. Возможно, новинке достанется силовая установка от родственного City K-ZE: последний оснащается 45-сильным электромотором и АКБ на 26,8 кВтч. Скорее всего, габариты у него тоже будут такими же: 3,74 х 1,58 х 1,48 м. Также, возможно, сохранится объем багажника – 300 л.

Dacia Spring поступит в продажу в начале 2021 года. Ожидаемая цена автомобиля – 15 000 евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине начались продажи автомобилей Renault с заводским ГБО.