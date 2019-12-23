Электрический Mercedes Sprinter поехал сразу на двух батареях

Подразделение Mercedes-Benz Vans запустило в производство долгожданную модель –электрическую версию фургона Sprinter. В связи с этим были раскрыты окончательные характеристики модели.

Текущее поколение Sprinter Mercedes-Benz представил в начале 2018 года, и впервые в истории модель получила не только двигатели внутреннего сгорания, но и электропривод. Обычные версии стали на конвейер еще в 2018 году, а вот электрический вариант eSprinter, как выяснил OBOZREVATEL, добрался до производственных цехов только в декабре 2019 года.

Mercedes eSprinter отправился в производство media.daimler.com

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Mercedes-Benz eSprinter разработан для широкого спектра городских транспортных задач. Поэтому он предлагается только в одной версии – фургон с высокой крышей, максимальный вес которого составляет 3500 кг. Максимальный объем загрузки составляет 10,5 кубометров, что соответствует обычному Sprinter, оснащенному ДВС. Еще одной особенностью электрического "Спринтера" является две технические конфигурации, и отличаются они батареями.

Mercedes eSprinter отправился в производство media.daimler.com

Mercedes eSprinter отправился в производство media.daimler.com

В Mercedes-Benz eSprinter используется один электромотор мощностью 85 кВт с крутящим моментом 295 Нм, который передает тягу на переднюю ось. Стандартной является батарея емкостью 55 кВт/ч, ее хватает на преодоления расстояния в 168 км. Вторая АКБ – на 35 кВт/ч, с ней фургон проезжает 115 км. В первом случае грузоподъемность машины составляет 891 кг, а во втором она увеличивается до 1045 кг.

Mercedes eSprinter отправился в производство media.daimler.com

Mercedes eSprinter отправился в производство media.daimler.com

Mercedes eSprinter отправился в производство media.daimler.com

Зарядка аккумуляторов до полной емкости с помощью бортового зарядного устройства на 7,4 кВт занимает около 6 ч для обеих версий. Также есть функция быстрой зарядки, которая позволяет заряжать АКБ до 80% за 30 минут. Максимальная скорость eSprinter устанавливается ​​на отметке 80, 100 или 120 км/ч в зависимости от пожеланий клиента.

Mercedes eSprinter отправился в производство media.daimler.com

Mercedes eSprinter отправился в производство media.daimler.com

Mercedes eSprinter отправился в производство media.daimler.com

Mercedes eSprinter отправился в производство media.daimler.com

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Наконец, для Mercedes-Benz eSprinter доступно три режима вождения: "E +", "E" и "C" (от самого экономичного до производительного), а также четыре режима рекуперации энергии: от "D-", "D", "D +" до "D ++" (например, с помощью "D-" можно управлять разгоном и замедлением движения только одной педалью).

Mercedes eSprinter отправился в производство media.daimler.com

На рынок Mercedes-Benz eSprinter поступит в следующем году.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, BMW продала уже 500 000 авто на электротяге и похвасталась этим перед Tesla.

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