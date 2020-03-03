Новый Volvo XC100 бросит вызов BMW X7

В ближайшие годы у компании Volvo появится ряд новый моделей, одной из которых будет большой кроссовер XC100. Такая новинка бросит вызов немецким флагманским SUV.

В комментарии изданию Automotive News дилеры Volvo сообщили, что грядущий Volvo XC100 станет старшим братом хорошо известному XC90. Речь идет о полноразмерном SUV, который, как ожидается, будет на 18 см длиннее и на 13 см шире, чем "девяностый".

Volvo XC90 2 поколения winnerauto.ua

Вероятно, Volvo XC100 получит версию с 7-местным салоном – благодаря этому он сможет соперничать с BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. При этом помимо обычных версий, у "сотки" будет электрическая модификация.

Еще одним новым кроссовером Volvo станет С40. Под этим именем будет представлен купеобразный XC40. Как и обычный SUV, кросс-купе получит электрическую версию. Предполагаемый запас хода новинки на одном заряде – около 400 км.

Volvo XC40 winnerauto.ua

Ожидается, что Volvo XC100 появится в продаже в 2023 году, но электрическая версия прибудет к дилерам в 2024-м. А вот кросс-купе C40 выйдет быстрее: его появление запланировано на первую половину 2021 года. Кроме того, в 2022 году увидеть свет должен обновленный XC90, у которого также будет версия на "батарейках".

Фирменное "лицо" Volvo winnerauto.ua

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, электрический кроссовер Volvo XC40 уже поступил в продажу. Правда, цена оказалась "космосом".

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