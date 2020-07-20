Электрический кроссовер Skoda Enyaq уже на подходе: новые фото

Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV имеет большое значение для марки из Млада-Болеслава. Ведь он станет ее первым массовым электрокаром. При этом ждать новинку осталось недолго – представить ее должны уже 1 сентября.

Выходит, до премьеры электрокара осталось чуть больше месяца, за это время компания намерена довести его до полностью готового состояния. На данный момент Enyaq периодически мелькает на дорогах в различных камуфляжах, где он проходит финальные испытания. Фото, которые указывают на это, оказались в распоряжении сайтов Carscoops и Motor1.

Один из тестовых прототипов Skoda Enyaq. Фото: carcoops.com

Впрочем, о самом автомобиле мы уже знаем практически все. Дизайн Skoda Enyaq iV выполнен в духе других кроссоверов Skoda, а построен он на платформе MEB, как и многие другие электрокары группы Volkswagen нового поколения. У автомобиля будет несколько версий: заднеприводный вариант на 148 сил и полноприводная модификация мощностью 306 л.с.; плюс три батареи на выбор – 55 кВт/ч, 62 кВт/ч и 82 кВт/ч. Самая мощная версия кроссовера будет ускоряться до 100 км/ч за 6,2 сек, а максимальный запас хода новинки составит в районе 500 км.

Один из тестовых прототипов Skoda Enyaq. Фото: carcoops.com

Один из тестовых прототипов Skoda Enyaq. Фото: carcoops.com

Производство Skoda Enyaq начнется до конца года, поставки модели стартуют весной 2021-го. К слову, ближайший родственник новинки Шкода – электрокроссовер VW ID.4. Он также должен отправиться на конвейер в ближайшее время.

Один из тестовых прототипов Skoda Enyaq. Фото: motor1.com

Один из тестовых прототипов Skoda Enyaq. Фото: motor1.com

Один из тестовых прототипов Skoda Enyaq. Фото: motor1.com

Один из тестовых прототипов Skoda Enyaq. Фото: motor1.com

Один из тестовых прототипов Skoda Enyaq. Фото: motor1.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Skoda объявила украинские цены на новую Octavia A8.