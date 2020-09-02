Электрический кроссовер Skoda Enyaq полностью рассекречен

Вчера вечером, 1 сентября, состоялась официальная премьера первого электрического кроссовера чешской марки – Skoda Enyaq iV. Это модель с грандиозными планами (на рынок), предлагающая ультрасовременную технику, симпатичный дизайн и функциональность.

Skoda Enyaq iV– современный кроссовер с динамичным и практичным силуэтом, который действительно выглядит хорошо. Его длина составляет 4,65 метра, а колесная база – 2765 мм, что приближает его по размерам к Kodiaq. Объем багажника составляет 585-2065 литров. Фары у кросса светодиодные.

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

При этом Enyaq обещает быть таким же просторным, как Kodiaq, несмотря на то, что он короче, чем Octavia.

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

Для Skoda Enyq заявлено несколько версий в зависимости от батареи и силовой установки, а именно:

Аккумулятор 55 кВтч, запас хода 340 км, один электродвигатель мощностью 109 кВт / 148 л.с. и 220 Нм, задний привод

Аккумулятор 62 кВтч, запас хода 390 км, один электродвигатель мощностью 132 кВт / 179 л.с. и 310 Нм, задний привод

Аккумулятор 82 кВтч, запас хода 510 км, один электродвигатель мощностью 150 кВт / 204 л.с. и 310 Нм, задний привод

Также были анонсированы две версии с полным приводом и двумя электродвигателями (один передний и один задний), причем более слабая версия имеет в своем распоряжении 195 кВт / 265 л.с. (батареи 82 кВтч и 460 км автономности), а более сильная – 225 кВт / 306 л.с. (аккумуляторы 82 кВтч, автономность хода 460 км).

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

Последняя получит шильдик RS,она сможет ускоряться от 0 до 100 км/ч за 6,2 с и развивать максимальную скорость 180 км/ч.

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

Для автомобиля предложат быструю зарядку, которая позволит пополнить батарею до 80 процентов всего за 38 минут.

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

Внутри электрического кроссовера Skodaпредусмотрен, помимо прочего, 13-дюймовый сенсорный экран и дополнительный проекционный дисплей.

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

Skoda Enyaq iV будет производиться на заводе марки в Млада-Болеславе (Чехия) с конца этого года, а продажи новинки начнутся в начале следующего года.

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

Skoda Enyaq iV. Фото: Skoda.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украину уже прибыла новая Skoda Octavia.