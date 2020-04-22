Электрический кроссовер Opel Mokka: скоро в продаже

Еще в декабре 2018 года появилась информация о том, что маленький кроссовер Opel Mokka станет электромобилем. И вот теперь производитель подтвердил появление такой новинки, а также рассказал о ней кое-какие подробности.

Как заявили в Opel, кроссовер Mokka получит электрическую версию в рамках смены поколений, которая произойдет уже в ближайшее время. Есть даже дата начала продаж – электрокар выйдет на рынок в начале 2021 года.

Opel Mokka EV int-media.opel.com

Нынешний Opel Mokka базируется на платформе GM Gamma, а вот его сменщик будет построен уже на шасси нового владельца марки Opel – платформе EMP1 разработки PSA Group. Эта "тележка" изначально была заточена под "электрички", сейчас на ней базируются такие модели, как Peugeot 2008 и DS3 Crossback. Эти модели уже успели обзавестись электрическими версиями.

Какую начинку получит электрический Opel Mokka пока неизвестно, но предполагается, что он унаследует агрегаты соплатформенного DS3 Crossback E-Tense: мотор мощностью 136 л.с. и батарею емкостью 50 кВтч, с которой французский SUV проезжает на одном заряде 320 км (по циклу WLTP).

Судя по опубликованному единственному фото нового Opel Mokka (см. выше), от актуального поколения он будет отличаться меньшими свесами и более спокойной (классической) формой кузова. Также известно, что автомобиль лишится буквы "Х" в названии.

Opel Mokka X - актуальное поколение кроссовера opel.de

Кроме розеточного варианта, у Мокки будут также версии с ДВС и плагин-гибридной установкой.

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