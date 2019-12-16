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16 декабря • обновлено в 12:27
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Электрический кроссовер Mercedes EQB показался на живых фото

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Новый компактный кроссовер на электротяге Mercedes-Benz EQB проходит дорожные тесты в Швеции.

О этом сообщает портал Motor1. Примерно два месяца назад повилась первая информация о кроссовере, который пополнит линейку моделей электрического семейства EQ. Автомобиль получил обозначение Mercedes-Benz EQB. Новинка проходит дорожные испытания на зимних дорогах Швеции, где он попал в объективы фотошпионов.

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

motor1.com

Новости
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Электрокар построен на базе модели GLB и имеет незначительные изменения во внешности, обусловленные его "экологической сущностью". В частности, он будет иметь другое оформление передней части с декоративной "глухой" облицовкой и иные бампера. Сзади исчезли выхлопные трубы, а передние фары с собственным рисунком помогут отличить новинку от ее собратьев с ДВС.

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

motor1.com

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

motor1.com

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

motor1.com

Ожидается, что EQB получит в свое распоряжение электрическую силовую установку из двух электромоторов суммарной мощностью 200 кВт (272 л.с.) и крутящим моментом 499 Нм. Благодаря наличию у базовой версии батареи емкостью 60 кВтч, компактный кроссовер сможет преодолевать на одном заряде порядка 500 км.

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Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

motor1.com

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

motor1.com

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

motor1.com

Кроме того, покупателям будет предложена версия с батареей большей емкости и увеличенным запасом хода. Предположительно новый электрический кроссовер будет презентован во второй половине будущего года, а продажи начнутся не раньше 2021 г.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz представила кроссовер с рекордно низким расходом топлива.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Швеция
Теги
электромобили кроссовер внедорожник Mercedes-Benz новости авто
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Фантазируете самые нищие)))
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