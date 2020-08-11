Электрический кроссовер Lexus шокировал своей стоимостью

Компания Lexus объявила о начале продаж своего первого электромобиля в линейке – кроссовера UX 300e. Автомобиль доступен для заказа в нескольких странах Европы, однако поставки начнутся в начале следующего года. Известна также стоимость новинки и, надо сказать, она неслабая.

Итак, в Великобритании (пока заявлен прайс лишь для этого рынка) электромобиль Лексус можно будет купить по цене от 43 900 фунтов стерлингов (48 800 евро), что на 14 000 фунтов стерлингов (15 500 евро) больше, чем просят за бензиновый UX. Как видно, автомобиль получился явно недешевым – та же Tesla Model Y стоит меньше, но при этом крупнее и "дальнобойнее" японского электрокроссовера, который является ее прямым конкурентом.

Lexus UX 300e. Фото: Lexus

За указанные деньги комплектация автомобиля включает:адаптивные фары, полностью светодиодные задние фонари, электропривод и подогрев сидений, датчик дождя, камеру заднего вида, а также развитый комплекс электронных ассистентов. За доплату в 4200 евро к списку добавляются кожаная отделка салона и бесключевой доступ ,а если "накинуть" еще 6800 евро, покупатель может рассчитывать на топовую аудиосистему, камеру с обзором на 360 градусов, мультимедийную систему с 10,3-дюймовым экраном, проекционный дисплей и панорамную крышу.

Lexus UX 300e. Фото: Lexus

Напомним, Lexus UX 300e оснащен электромотором мощностью 204 л.с., он приводит в движение переднюю ось. Двигатель питается от аккумулятора емкостью 54,3 кВтч, который рассчитан на запас хода в 400 км по циклу WLTP (то есть в реальности – около 320-350 км).

Lexus UX 300e. Фото: Lexus

Lexus UX 300e. Фото: Lexus

Lexus UX 300e. Фото: Lexus

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине впервые было зафиксировано большое падение спроса на электромобили.