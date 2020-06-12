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12 июня • обновлено в 19:15
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Электрический кроссовер Hyundai больше не будет гореть

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Компания Hyundai обновила электрический кроссовер Kona Electric. Апдейт был произведен незначительный, и касается он лишь батареи – теперь она не будет перегреваться.

Обновление направлено на то, чтобы исключить случаи возгорания батарей в будущем. Дело в том, что кроссоверу, как, впрочем, и ряду других электрокаров, свойственен чрезмерный нагрев батареи, что может привести к самовоспламенению автомобиля. Один из таких пожаров с Коной произошёл недавно в Южной Корее, а год назад – в Канаде.

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric

Hyundai

Но теперь автомобиль должен стать более безопасным: в компании заявили, что алгоритм системы мониторинга температуры АКБ был изменен таким образом, чтобы впредь не допускать перегрева. Обновление "содержит дополнительный диагностический мониторинг работоспособности высоковольтной батареи и элементов обеспечения качественной работы автомобиля". Кроме того, оно увеличивает "работоспособность и долговечность батареи", подчеркнул производитель.

На данный момент Hyundai Kona Electric является самым популярным электромобилем компании. Кроме того, он входит в ТОП самых экономичных электромобилей в мире.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Kia выпустила электромобиль, на котором можно зарабатывать на развозках.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Hyundai авто новые авто
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