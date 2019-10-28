Главная Новости
28 октября • обновлено в 10:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Электрический кроссовер Ford — дизайн больше не секрет

914 Читать материал на украинском

Несмотря на премьеру электромобиля Ford, запланированную на 17 ноября, мы с вами уже можем изучить внешность новинки.

На странице Facebook Allcarnews опубликовали изображения 3D-модели кроссовера с неподтвержденным пока названием Ford Mach-E. Главной изюминкой модели станет стилистика легендарного масл-кара Ford Mustang.

Ford Mach-E

Ford Mach-E

Allcarnews

Новости
Убийца Tesla из Китая — кроссовер с запасом хода 650 км

На данный момент сложно сказать, являются ли представленные изображения действительной утечкой. Или это лишь фанатская работа для подогрева интереса. Кроме того, на основе этих материалов энтузиасты создали собственные иллюстрации, которые приблизительно демонстрируют, как может выглядеть новый кроссовер.

Ford Mach-E

Ford Mach-E

Allcarnews

Тем не менее, силуэт электромобиля совпадает с показанным ранее тизером, как и с эскизом кормы, котрый опубликовали около года назад.

Официальный эскиз Ford Mach-E

Официальный эскиз Ford Mach-E

ford.com

Чтобы убедиться в правдоподобности изображений, нам осталось дождаться 17 ноября. До того момента можно поразмышлять о характеристиках, которыми поделились в компании "Форд".

Официальный эскиз Ford Mach-E

Официальный эскиз Ford Mach-E

ford.com

В базовой модификации заднеприводный электромобиль "Форд" получит более 400 л.с. и ценник от 40 тыс долл. Топовый вариант получит запас хода 600 км и, как ожидается, полный привод.

Интересны электромобили? OBOZREVATEL уже рассказывал о самых классных:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости автомира
Теги
авто электромобили новости Ford
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel