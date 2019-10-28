Электрический кроссовер Ford — дизайн больше не секрет

Несмотря на премьеру электромобиля Ford, запланированную на 17 ноября, мы с вами уже можем изучить внешность новинки.

На странице Facebook Allcarnews опубликовали изображения 3D-модели кроссовера с неподтвержденным пока названием Ford Mach-E. Главной изюминкой модели станет стилистика легендарного масл-кара Ford Mustang.

Ford Mach-E Allcarnews

На данный момент сложно сказать, являются ли представленные изображения действительной утечкой. Или это лишь фанатская работа для подогрева интереса. Кроме того, на основе этих материалов энтузиасты создали собственные иллюстрации, которые приблизительно демонстрируют, как может выглядеть новый кроссовер.

Ford Mach-E Allcarnews

Тем не менее, силуэт электромобиля совпадает с показанным ранее тизером, как и с эскизом кормы, котрый опубликовали около года назад.

Официальный эскиз Ford Mach-E ford.com

Чтобы убедиться в правдоподобности изображений, нам осталось дождаться 17 ноября. До того момента можно поразмышлять о характеристиках, которыми поделились в компании "Форд".

Официальный эскиз Ford Mach-E ford.com

В базовой модификации заднеприводный электромобиль "Форд" получит более 400 л.с. и ценник от 40 тыс долл. Топовый вариант получит запас хода 600 км и, как ожидается, полный привод.

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