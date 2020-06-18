Первый электрический кроссовер Chevolet рассекречен на фото

Еще в 2017 году General Motors анонсировал новый электрический кроссовер, который будет основан на платформе Chevrolet Bolt EV. И вот недавно производитель наконец рассекретил эту модель – правда, пока лишь показал одно фото.

На этом изображении показана версия для Китая, там она будет продаваться под маркой Buick (дело в том, что среди всех марок GM Buick пользуется самым большим спросом). Машина получила название Buick Velite 7, ее длина составляет 4264 мм, а колесная база – 2675 мм.

Buick Velite 7. Он же по сути - первый электрический кроссовер Chevrolet Buick

Технические подробности пока не раскрываются, но известно, что за движение кроссовера будет отвечать 177-сильный электромотор, при этом запас хода на одном заряде составит до 500 км (по устаревшему циклуNEDC, то есть в реальности – около 400 км).

Chevrolet Bolt GM

Новый электрокар также будет предлагаться на рынке США, но под названием Chevrolet Bolt EUV (Electric Utility Vehicle). Версия Chevrolet получит измененную переднюю часть, а также более мощный электромотор (на 203 л.с.).

Продажи Buick Velite 7 в Китае начнутся в конце этого года, но цена пока не сообщается.

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