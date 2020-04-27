Электрический кроссовер BMW iX3 рассекречен досрочно

В сети появились две фотографии BMW iX3, которые раскрывают дизайн серийной версии электрокроссовера. Полностью же новинку должны представить немного позже.

Снимки были опубликованы в "сомнительном" Instagram-аккаунте scott26.unofficial, однако, изданию electrive.com источники в BMW описали фотографии как "заслуживающие доверия". К тому же, автомобиль выглядит на них вполне реалистично и соответствует всем ожиданиям.

Серийный BMW iX3 instagram.com/scott26.unofficial

На фотографиях изображен белый вседорожник, который почти полностью идентичен концептуальному iX3, представленному в Китае в 2018 году. Также он значительно похож на обычный X3: у электрокросса другие "ноздри" фальшрадиаторной решетки (они разделены хромированной полосой), много голубых акцентов по кузову и так называемые аэродинамические колеса с особым рисунком.

Серийный BMW iX3 instagram.com/scott26.unofficial

Дебютирует электрический BMW iX3 в 2020 году, тогда же его начнут выпускать на заводе в Китае. Кроссовер будет заднеприводным, отдача мотора составит 286 л.с. и 440 Нм. Двигатель будет питать батарея емкостью 74 кВтч, она рассчитана на запас хода в 440 км по циклу WLTP.

К слову, у BMW довольно обширная электромобильная программа. Следом за BMW iX3 должен появиться более крупный электрокроссовер, который, вероятно, получит имя iX5, а также седан i4, Всего до 2023 года баварцы собираются представить 11 электрокаров.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что самым крутым кроссовером BMW будет X8.