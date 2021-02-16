Электрическая Skoda получила версию Sportline

Чешская компания Skoda представила спортивную версию своего первого электрического кроссовера Enyaq.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка получила название Enyaq Sportline iV и расширит семейство электромобилей марки.

Enyaq Sportline iV расширит семейство электромобилей марки skoda-storyboard.com

Автомобиль можно узнать по черному декору, крупным легкосплавным дискам оригинального дизайна и заниженной подвеске. В салоне появились спортивные кресла с интегрированными подголовниками, трехспицевый многофункциональный руль, а панель приборов и карты дверей украсили декоративными вставками "под карбон". Для отделки интерьера используется комбинированная кожа.

Интерьер выполнен в спортивной стилистике skoda-storyboard.com

Покупателям на выбор будут предложены три варианта силовых агрегатов. Enyaq iV 60 оснащается мотором мощностью 180 л.с. (132 кВт) и развивает 310 Нм момента. Питание для него обеспечивает батарея на 62 кВтч. В этом исполнении автомобиль способен преодолеть до 400 км.

Enyaq iV 80 имеет мотор на 204 л.с. (150 кВт) и батарею энергоемкостью 82 кВтч. Кроссовер способен преодолеть порядка 520 км по циклу WLTP. Обе модели имеют привод на задние колеса.

Покупателям на выбор будут предложены три варианта силовых агрегатов – два заднеприводных и один полноприводный skoda-storyboard.com

Топовая модификация Enyaq iV 80x оснащена батареей на 150 кВтч, двумя электромоторами суммарной мощностью 265 л.с. (195 кВт) и полным приводом. Эта версия появится в продаже чуть позже, а запас хода превышает 500 км.

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