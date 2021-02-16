Электрическая Skoda получила версию Sportline

Чешская компания Skoda представила спортивную версию своего первого электрического кроссовера Enyaq.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка получила название Enyaq Sportline iV и расширит семейство электромобилей марки.

Автомобиль можно узнать по черному декору, крупным легкосплавным дискам оригинального дизайна и заниженной подвеске. В салоне появились спортивные кресла с интегрированными подголовниками, трехспицевый многофункциональный руль, а панель приборов и карты дверей украсили декоративными вставками "под карбон". Для отделки интерьера используется комбинированная кожа.

Покупателям на выбор будут предложены три варианта силовых агрегатов. Enyaq iV 60 оснащается мотором мощностью 180 л.с. (132 кВт) и развивает 310 Нм момента. Питание для него обеспечивает батарея на 62 кВтч. В этом исполнении автомобиль способен преодолеть до 400 км.

Enyaq iV 80 имеет мотор на 204 л.с. (150 кВт) и батарею энергоемкостью 82 кВтч. Кроссовер способен преодолеть порядка 520 км по циклу WLTP. Обе модели имеют привод на задние колеса.

Топовая модификация Enyaq iV 80x оснащена батареей на 150 кВтч, двумя электромоторами суммарной мощностью 265 л.с. (195 кВт) и полным приводом. Эта версия появится в продаже чуть позже, а запас хода превышает 500 км.

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