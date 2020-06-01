1020-сильный электромобиль BMW M5 бросит вызов Tesla Model S

Со сменой поколений заряженный седан BMW M5 изменится кардинально. Среди прочего, у него будет невероятно мощная электрическая версия, которая бросит вызов Tesla Model S.

Как уверяет британский журнал Car, новая BMW M5 появится в 2024 году – спустя год после выхода обычной "пятерки" с индексом G60. Машина появится на рынке в двух версиях – подзаряжаемый гибрид и чистый электромобиль.

BMW M5 актуального поколения cars.com

В первом случае автомобиль будет использовать бензиновый V8 в сочетании с электромотором, его мощность составит 780 л.с. А вот батареечный вариант выйдет ещё более впечатляющим.

Он получит три электродвигателя (два на задней оси и один на передней), их совокупная мощность составит 1020 л.с. Питаться моторы будут от батареи емкостью 135 кВтч – для сравнения, сейчас топовая Tesla Model S оснащается 100-киловатт-часовым блоком.

BMW M5 актуального поколения cars.com

Ожидается, что электрическая BMW M5 сможет ускоряться до 100 км/ч за 2,9 сек. Показатель неплохой, однако уже сейчас та же Tesla Model S в своем лучшем исполнении делает "сотню" за 2,4 сек. "Уступка" в динамике связана с тем, что "эмка" получит более тяжелую батарею, которая состоит из аккумуляторов пакетного типа, тогда как лифтбэк Тесла использует более легкие пальчиковые батарейки. В баварской марке знают об этом просчёте, однако какие-либо изменения в проект уже вносить поздно – автомобиль уже находится на продвинутой стадии разработки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что BMW представила новую 5-Series 2021 модельного года.

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