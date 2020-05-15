Экспортный ВАЗ-2103 с АКП продают по цене нового Kia Sportage

На одном из российском сайтов по продаже автомобилей предлагают приобрести ВАЗ-2103 1981 года выпуска за астрономическую сумму в 1,2 млн рублей (432 тыс. грн).

1981 Lada 1500S Automatic auto.ru

1981 Lada 1500S Automatic auto.ru

Казалось бы, найти вазовскую "тройку" в хорошем состоянии не составит труда, тем более, что выпущено их с 1972 до 1984 года было более 1,3 миллиона. Но не спешите с выводами.

1981 Lada 1500S Automatic auto.ru

Речь идет о редкой модификации с автоматической коробкой передач, которую изготовили тиражом всего 250 экземпляров для экспорта в Голландию. Не удивительно, что за раритет с пробегом 10 тысяч км просят внушительную сумму.

1981 Lada 1500S Automatic auto.ru

На экспорт машина отправлялась под обозначением Lada 1500S Automatic. Автомобиль оснащался 1,3-литровым 64-сильным двигателем от ВАЗ-2105 с итальянским карбюратором Weber. 3-диапазонный "автомат" производил заводе General Motors во Франции. Такие машины выпускались в период с 1977 по 1983 год.

1981 Lada 1500S Automatic auto.ru

По словам продавца, машина прошла тщательную реставрацию. Салон отделан синей кожей, а колеса украшают белые флиппера. Необычный ВАЗ-2103 находится в Новосибирске, но продавец готов оказать помощь в доставке машины автовозом в любой город.

1981 Lada 1500S Automatic auto.ru

1981 Lada 1500S Automatic auto.ru

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании предлагают приобрести редкую праворульную ГАЗ-21 "Волгу", а в России предлагают экспортную дизельную 24-ку.