Экспортную "Волгу" с дизельным мотором выставили на продажу

На одном из сайтов объявлений выставили на торги советскую "Волгу", но в довольно редком экспортном варианте.

Экспортный универсал ГАЗ-24-77 "Волга" motor.ru

Данный экземпляр универсала ГАЗ-24-77 был изготовлен 1979 года. Автомобиль укомплектован турбодизелем Peugeot от модели 504. Дизельный универсал предназначался для бельгийского рынка, где такие машины реализовал местный дилер – Scaldia Volga.

Рекламный буклет бельгийского дилера Scaldia-Volga carakoom.com

Рекламный буклет бельгийского дилера Scaldia-Volga carakoom.com

Выставленный на продажу экземпляр долгие годы простоял без движения. Машина изрядно пострадала от времени, поэтому, несмотря на редкость, просят за нее всего 100 тысяч рублей (37 тысяч грн).

Экспортный универсал ГАЗ-24-77 "Волга" motor.ru

По словам автора объявления, автомобиль вернулся на историческую родину в 1984 году.

Экспортный универсал ГАЗ-24-77 "Волга" motor.ru

2,1-литровый дизельный двигатель Peugeot Indenor XDP развивал мощность 62 л.с. и выдавал 117 Нм крутящего момента. По информации ведущего конструктора ГАЗа Владимира Реутова, таких дизельных машин было изготовлено около 8 тысяч.

Экспортный универсал ГАЗ-24-77 "Волга" motor.ru

Но если в той же Бельгии проблем с запчастями для этого мотора не было, то автомобили, вернувшиеся в СССР, становились для владельца настоящим кошмаром. Поэтому, многие меняли его на бензиновый ЗМЗ-24, а дизель сдавали в утиль.

Экспортный универсал ГАЗ-24-77 "Волга" motor.ru

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Экспортный универсал ГАЗ-24-77 "Волга" motor.ru

Экспортный универсал ГАЗ-24-77 "Волга" motor.ru

Помимо мотора, экспортная модификация отличалась кожаной отделкой сидений и карт дверей более высокого качества, шильдиками Volga и наличием заднего противотуманного фонаря. В 80-х годах экспортная "Волга" обзавелась пластиковой решеткой и литыми дисками.

Экспортный универсал ГАЗ-24-77 "Волга" motor.ru

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании продают 21-ю "Волгу" с правым рулем за солидную сумму.