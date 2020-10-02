Эксперты узнали, на каких авто в Украине чаще всего скручивают пробег

Украинские эксперты проанализировали отчеты по истории подержанных авто на отечественном рынке и составили список машин, у которых чаще всего скручивают пробег. Оказалось, что абсолютным лидером в этом вопросе являются модели марки BMW.

Соответствующую статистику опубликовал сервис СarVertical, который специализируются на предоставлении пользователям данных по истории транспортных средств. Свои выводы эксперты компании опубликовали в инфографике.

Самые популярные авто по скручиванию пробега в Украине. Фото: carvertical.com

Как видно на картинке, BMW – вне конкуренции, именно у авто этой марки чаще всего скручивают пробеги (51%). Далее идет Audi (10%), а на третьем месте – Volkswagen (9%). За ними идут Mercedes-Benz (5%), Skoda (3%), Ford (3%), Volvo (2%) и Opel (2%).

Рынок подержанных авто – это настоящее минное поле для потенциальных покупателей, прежде всего, из-за проблем со скручиванием пробега. Скручивания пробега, также известное как "сматывание" или "подмотка" – незаконная операция, которая применяется многими продавцами. Таким образом, они пытаются занизить реальный пробег автомобиля.

Корректировка пробега позволяет продавцу ввести покупателя в заблуждение, заставив его переплатить за авто К тому же, в дальнейшем покупатель может столкнуться с необходимостью потратить тысячи долларов на ремонт машины.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что немцы назвали подержанные авто, которые служат вечно.