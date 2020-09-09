Эксперты спрогнозировали рост автопрома после падения на фоне пандемии

Эксперты из Moody’s Investors Service переосмыслили состояние мирового автопрома и сменили оценку с "негативно" на "стабильно". Аналитики ожидают стремительный рост продаж.

По информации Укравтопром, специалисты отмечают приближение к минимальному порогу падения продаж автомобилей на фоне пандемии коронавируса. В течение ближайших 12-18 месяцев продажи резко возрастут.

Несмотря на то, что эксперты прогнозируют рост продаж вплоть до 2023 года, в ближайшие годы не ожидается возвращение показателей до уровня тех, что наблюдались до пандемии. Также в Moody’s отметили, что актуальное снижение продаж значительно хуже того, что наблюдалось в период финансового кризиса в 2009 году.

Автопром замедлился из-за COVID-19, но аналитики уже прогнозируют рост. Фото: sloveniatimes.com

В первую очередь замедление рынка связано с условиями, в которых оказались автопроизводители. Мировые компании постоянно находятся в поиске эффективных возможностей для оптимизации производственных процессов и сокращения расходов. Также не стоит забывать об ужесточении экологических требований, которым необходимо соответствовать. А в условиях пандемии предприятия оказались под дополнительным давлением.

Но специалисты отмечают высокую маржинальность автомобильных компаний и отмечают, что различные игроки автомобильного рынка готовы адаптироваться к новым условиям, что и позволит с краткосрочной перспективе "оживить" рынок после падения, которое уходит в прошлое.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о снижении спроса на электромобили в Украине.